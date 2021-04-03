Преподаватель оренбургского вуза погиб после падения с 16-го этажа

Оренбург, 3 апреля. Сотрудник городского государственного университета выпал из окна жилого дома. Причины происшествия выясняют правоохранительные органы.

Полиция приступила к выяснению обстоятельств несчастного случая, проводится опрос родственников и соседей педагога. Стражи порядка не обнаружили следы насилия на теле погибшего.

Трагедия произошла 1 апреля. Мужчина выпал из окна квартиры, расположенной на 16-м этаже жилого дома, он получил смертельные травмы.

Ранее ФАН писал о падении девушки с девятого этажа дома в Мордовии. Пострадавшая чудом осталась жива.