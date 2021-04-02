Житель Оренбурга предстанет перед судом за попытку «отмазать» сына от армии

Оренбург, 2 апреля. «Заботливый» отец пытался откупить своего ребенка от исполнения воинской повинности при помощи взятки. Мужчина дал сотруднику военкомата 110 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов завершили расследование дела о даче взятки должностному лицу через посредника, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

По данным полиции, 45-летний житель Оренбурга пытался подкупить начальника одного из отделов военкомата, чтобы освободить своего сына от исполнения воинской повинности. Размер взятки составил 110 тыс. рублей.

Уголовное дело было передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Ранее ФАН писал о сотрудниках ГИБДД из Бурятии, которых подозревают в выдаче водительских прав за взятку.