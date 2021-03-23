Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия
  /  Обновлено: 

Губернатор Оренбуржья отменил режим обязательной самоизоляции для пожилых

Губернатор Оренбуржья отменил режим обязательной самоизоляции для пожилых

Оренбург, 23 марта. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отменил режим обязательной самоизоляции для пожилых граждан, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

При этом пожилым оренбуржцам, которые не успели пройти процедуру вакцинации от COVID-19, рекомендуют соблюдать самоизоляцию.

Запрет на работу ночных клубов, продажу напитков на розлив в объектах розничной торговли продлен до 5 апреля. Что касается разрешенных массовых мероприятий, то ответственность за соблюдение участниками требований санитарно-эпидемиологических норм законодательства возложена на организаторов.

Согласно данным оперативного штаба, в Оренбургской области зафиксировано более 39 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели свыше 36 тысяч пациентов, скончались 705 человек.

Новости партнеров