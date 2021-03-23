Губернатор Оренбуржья отменил режим обязательной самоизоляции для пожилых

Оренбург, 23 марта. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отменил режим обязательной самоизоляции для пожилых граждан, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

При этом пожилым оренбуржцам, которые не успели пройти процедуру вакцинации от COVID-19, рекомендуют соблюдать самоизоляцию.

Запрет на работу ночных клубов, продажу напитков на розлив в объектах розничной торговли продлен до 5 апреля. Что касается разрешенных массовых мероприятий, то ответственность за соблюдение участниками требований санитарно-эпидемиологических норм законодательства возложена на организаторов.

Согласно данным оперативного штаба, в Оренбургской области зафиксировано более 39 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели свыше 36 тысяч пациентов, скончались 705 человек.