Гайский полицейский превысил скорость и погиб в ДТП по пути на работу

Оренбург, 21 марта. Смертельная авария произошла на шестом километре трассы Гай — Орск, когда «Лада Приора» вылетела на встречную полосу и столкнулась с «Тойотой Камри».

Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции и врачи выяснили, что в результате ДТП погиб пассажир иномарки и водитель отечественного автомобиля. Молодой полицейский, находившийся за рулем «Лады», направлялся на работу из Орска. Он превысил скорость, потерял управление и вылетел на «встречку», сообщили в пресс-службе УМВД Оренбургской области.

Столкновение с иномаркой не оставило у водителя «Лады» шансов на выживание, к тому же он не был пристегнут ремнем безопасности. Женщина за рулем «Тойоты» не пострадала. Ее муж ударился лбом о приборную панель и погиб мгновенно.

Сейчас специалисты выясняют причины и все обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Стоит отметить, что вчера в регионе была плохая видимость на дороге.

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