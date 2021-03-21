Пожар в жилом доме в Оренбурге унес жизни мужчины и женщины

Оренбург, 21 марта. Частный дом на улице Тургенева загорелся в утренние часы. В результате пожара погибли двое человек, еще один человек получил различной степени травмы и был госпитализирован.

Получив сообщение о возгорании, на место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты, сообщили в региональном МЧС. Однако потушить огонь, распространившийся на площади в 35 квадратных метров, удалось только спустя два часа.

Бригада спасателей работала в составе 31 человек и 12 единиц техники. Сейчас на месте происшествия работают специалисты для выяснения причин возгорания и всех обстоятельств пожара.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели троих мужчин при пожаре в частном доме в селе Шарчино Новосибирской области, сообщает ФАН.