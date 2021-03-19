Оренбургские инспекторы получили медали за спасение людей из снежного плена

Оренбург, 19 марта. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил сотрудников ГИБДД, спасших людей на трассе во время снежной бури в Оренбуржье.

Колокольцев подписал приказ о награждении госавтоинспекоров Анатолия Корецкого и Дарбека Шукумова медалью МВД России «За смелость во имя спасения», сообщает «МВД Медиа».

ДТП произошло в Новоорском районе 23 февраля. Экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Анатолия Корецкого и лейтенанта полиции Дарбека Шукумова незамедлительно направился на место. Из-за снежной бури образовался затор из 30 автомобилей. Машины не могли продолжать движение.

Правоохранители организовали колонны из машин. Один инспектор бежал впереди, указывая водителям безопасное направление, второй замыкал колонну на автомобиле. Госавтоинспекторы действовали при температуре воздуха –34 градуса. Некоторые машины им приходилось выталкивать из снежных завалов. Освободить трассу получилось спустя четыре часа.

Решительные и профессиональные действия сотрудников ГИБДД помогли избежать тяжелых последствий снежной бури и спасти десятки жизней, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.