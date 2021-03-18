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Омбудсмен считает выходку юных вандалов у памятника Гагарину «попыткой выделиться»

Омбудсмен считает выходку юных вандалов у памятника Гагарину «попыткой выделиться»

Оренбург, 18 марта. Подростки, которые при помощи молотка разбили гранитный постамент памятника Юрию Гагарину, пытались «обратить на себя внимание». Об этом заявила детский омбудсмен региона.

Омбудсмен по правам ребенка Оренбургской области Анжелика Линькова в интервью корреспонденту ФАН прокомментировала поступок школьников, повредивших гранитный постамент памятника Юрию Гагарину в культурном комплексе «Национальная деревня».

По словам должностного лица, поведение подростков вызвано желанием «обратить на себя внимание». Линькова осудила поступок вандалов, однако вместе с тем отметила, что ответственность за проступки несовершеннолетних несут их родители.

Также омбудсмен призвала сотрудников органов профилактики воспитывать в детях «уважительное отношение к национальному и культурному наследию, историческим ценностям, продуктам человеческого труда и творческой деятельности».

Напомним, что ранее полиции удалось установить личность оренбуржца, который испортил основание памятника, сообщает ФАН.

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