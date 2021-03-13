Чиновник из минприроды Оренбургской области злоупотребил на 39 млн рублей

Оренбург, 13 марта. Сотрудник СК возбудили уголовное дело в отношении сотрудника министерства природных ресурсов. Госслужащий подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным СУ СКР по Оренбургской области, преступление было совершено в период сс 2015 по 2019 годы. Фигурант действовал в интересах руководства коммерческой компании. Чиновник нарушил закон, обеспечив тем самым выдачу компании лицензии на разведку и добычу природных богатств.

Кроме того, компания получила в пользование участок недр, где добывались песок и гравий. Установлено, что добыча ресурсов велась с превышением оговоренной нормы. Ущерб от незаконных действий обернулся ущербом для государства в размере почти 39 миллионов рублей.

В Москве суд заочно арестовал заместителя транспортного прокурора. Правоохранитель стал фигурантом дел о взяточничестве и злоупотреблении полномочиями, сообщало РИАМО.