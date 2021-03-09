Спасатели эвакуировали семью с тремя детьми из снежного плена на дороге под Оренбургом

Оренбург, 9 марта. Семья из пяти человек, в которой трое малолетних детей, застряла из-за снежных заносов на областной трассе. Их спасли сотрудники МЧС.

Под Новотроицком в снежном плену из-за обильных осадков не смог продолжить свой путь легковой автомобиль. Он застрял по дороге до села Пригорное. В машине находилась семья из пяти человек, в том числе дети.

Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали на снегоходе женщину с тремя малышами и поместили их в отапливаемую машину. Позже туда приехал пожарный автомобиль. Он довез оказавшихся в беде путешественников в пункт обогрева в Новотроицке.

Похожий случай произошел на Камчатке. Там сотрудники Росгвардии спасли людей из-под лавины, сообщал ФАН.