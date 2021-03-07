Юные хоккеисты устроили массовую драку на турнире в Оренбургской области

Оренбург, 7 марта. Хоккеисты команд «Южный Урал» и «Сарматы» подрались во время матча на турнире в поселке Пригородный Оренбургской области.

Массовую драку устроили 10-летние участники хоккейного первенства Оренбургской области. Инцидент произошел в матче между командами «Южный Урал» и «Сарматы» в поселке Пригородный. Ролик с дракой разместил в Instagram-аккаунте один из родителей подравшихся хоккеистов, подписав его: «Стенка на стенку».

Инцидент спровоцировало грубое нарушение правил со стороны одного из участников матча. В драке участвовали не только полевые игроки, но и голкиперы команд. Разнимать 10-летних спортсменов пришлось судьям и тренерам.