Оренбуржец получил ножевое ранение по вине кота

Оренбург, 6 марта. Пожилой мужчина споткнулся о животное и упал на нож. Пострадавшего госпитализировали. Полиция проводит проверку.

Инцидент произошел в Переволоцком районе. Пенсионер попал в больницу с раной в животе. В ходе опроса 75-летний пенсионер заявил, что причиной инцидента стал домашний кот.

По словам пострадавшего, он пошел на кухню за хлебом, а когда взял в руки нож, чтобы его нарезать, то споткнулся о питомца, который крутился под ногами. В итоге мужчина напоролся на нож и получил травму брюшной полости.

Полиция проводит проверку по данному инциденту. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

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