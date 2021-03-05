Лобовое ДТП под Оренбургом привело к смерти пассажирки иномарки

Оренбург, 5 марта. Два автомобиля разбились на областной дороге у села Майорское. В аварии погиб один человек, четверо получили травмы.

Серьезное ДТП произошло на трассе Казань — Оренбург — Акбулак. Машины Chevrolet Niva и Ford столкнулись на заснеженной дороге. В результате столкновения одна женщина скончалась на месте происшествия, четыре человека были доставлены в больницу, среди них 15-летняя девочка.

Спасатели вытащили из внедорожника водителя и трех женщин, отмечают в департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области. В настоящее время пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Полиция проводит проверку.

Лобовое столкновение легкового автомобиля и минивэна в Пензенской области привело к смерти двух и тяжелым травмам одного человека, сообщал ФАН.