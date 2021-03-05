Съемочную группу фильма «Литвяк» спасли из снежного плена под Оренбургом

Оренбург, 5 марта. Спасатели из Оренбургской области оказали помощь 21 человеку из съемочной группы фильма «Литвяк». Люди попали в снежный плен возле села Паника.

Неприятная ситуация произошла в сильный снегопад на территории Оренбургского района в ночь с 4 на 5 марта. После полуночи местная аварийно-спасательная служба получила сигнал об автомобильном заторе. Тогда пять машин застряли на дороге рядом с селом Паника. В транспортных средствах находился 21 член съемочной команды фильма «Литвяк».

На место происшествия спасатели прибыли на автомобиле УАЗ и снегоходе. После была организована спасательная операция. В итоге всех граждан благополучно доставили до автобуса для эвакуации, никто не пострадал.

Сахалинские спасатели эвакуировали на берег 12 рыбаков-любителей. Известно, что они чуть не отправились в море на оторвавшейся льдине. Для оказания помощи гражданам была проведена спецоперация в условиях метели и плохой видимости.