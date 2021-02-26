«Похитителями» жителя Орска оказались полицейские Башкирии

Оренбург, 26 февраля. Полицейские рассказали о «похищении» человека в Орске. По их словам, мужа заявительницы арестовали их коллеги из Башкирии. Мужчина совершил преступление.

Жительница Орска сообщила в соцсетях, что двое мужчин украли ее мужа и увезли в неизвестном направлении. По ее словам, инцидент произошел возле строительного магазина. Случившееся даже зафиксировала камера видеонаблюдения.

Кроме того, супруга уточнила, что автомобиль, в который затолкнули мужа неизвестные, был с башкирскими номерами.

Женщина обратилась в правоохранительные органы в надежде найти злоумышленников. Однако стали известны неожиданные обстоятельства случившегося: «похитителями» оказались сотрудники полиции из Башкирии. Об этом рассказали в УМВД по Оренбургской области. По словам правоохранителей, мужчину подозревают в совершении преступлений. Однако пока не уточняется, каких.

Полицейским, не приехавшим к убитой в Кемерове студентке, ужесточат обвинения, сообщал ранее телеканал «360». В январе прошлого года правоохранители не отреагировали на вызовы в дом, где экс-бойфрендом была убита молодая девушка.