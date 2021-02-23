Поставки газа из Оренбуржья в Казахстан прекращались только по одной ветке

Оренбург, 23 февраля. Транзит газа в Казахстан после аварии на трубопроводе «Союз» прекращался только по одной ветке, где произошла утечка, передает ФАН со ссылкой на источник в администрации области.

Работа остальных веток продолжается в обычном режиме с распределением нагрузки на поставку. Таким образом, на потребителях ЧП в Оренбургской области практически не сказалось.

Повреждение зафиксировали на 108-м километре газопровода, сообщало Федеральное агентство новостей. После этого произошло возгорание. Информации о погибших или пострадавших не поступало. По факту инцидента проводится проверка, все обстоятельства и причины аварии устанавливаются.