Минэнерго России сообщило об отсутствии проблем с поставками газа

Москва, 23 февраля. В Министерстве энергетики России прокомментировали повреждение двух магистральных газопроводов «Союз» в Оренбургской области после взрыва.

Авария на трубопроводах в Оренбуржье никак не повлияла на поставки газа потребителям. Проблемы с обогревом домов испытывали лишь жители региона, однако власти оперативно приняли меры. В настоящее время потребители Западно-Казахстанской области получают газ за счет перенаправления ресурсов с магистрального газопровода «Средняя Азия — Центр».