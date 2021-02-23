В результате взрыва на газопроводе под Оренбургом никто не пострадал

Оренбург, 23 февраля. ЧП на магистральном газопроводе "Союз" в Оренбургской области произошло в поле недалеко от села Мухраново, в районе аварии не было людей, поэтому жертв удалось избежать.

Информацию об отсутствии погибших и пострадавших в результате взрыва на трубопроводе подтвердил ФАН источник в экстренных службах региона.

"Разрушений тоже нет. Там просто труба в чистом поле", — уточнил он.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, они смогли добраться туда на вездеходе-амфибии. В ближайшее время специалисты постараются сделать все, чтобы поставки газа в Казахстан возобновились по резервной схеме.