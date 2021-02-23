Утечка газа на трубопроводе «Союз» под Оренбургом ликвидирована

Оренбург, 23 февраля. Специалисты оперативно ликвидировали утечку газа на магистральном федеральном трубопроводе «Союз» в Оренбургской области, сообщили региональные власти.

Сейчас на месте ЧП продолжает работать эксплуатационная группа. Потребители, оказавшиеся в районе прорыва, получают подвоз компримированного природного газа. По предварительным оценкам экспертов, ремонт участка может занять около двух дней.

Как сообщалось ранее, прорыв произошел в 6 километрах от села Мухраново Илекского района. После возникло возгорание. В результате аварии, по предварительным данным, никто не пострадал.