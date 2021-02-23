Первые кадры с места взрыва на трубопроводе «Союз» под Оренбургом появились в Сети

Оренбург, 23 февраля. Фото и видео с места взрыва на федеральном магистральном газопроводе «Союз» в Илекском районе Оренбургской области оказались в распоряжении Федерального агентства новостей.

На месте происшествия работают спасатели, газовики, экологи, сотрудники регионального минприроды. Работами по ликвидации последствий взрыва руководит оперативный штаб во главе с губернатором Денисом Паслером.

По предварительной информации, газопровод принадлежит ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». В результате ЧП никто не пострадал. Обстоятельства и причины ЧП установят эксперты.