Взрыв прогремел на магистральном газопроводе под Оренбургом

Оренбург, 23 февраля. Мощный взрыв произошел на федеральном магистральном газопроводе, сообщили региональные власти. В настоящий момент идет мобилизация сил для ликвидации последствий аварии.

По предварительным данным, ЧП произошло в нескольких километрах от села Мухраново в Оренбургской области. Информация о погибших или пострадавших не поступала. На месте работают спасатели, региональные службы, специалисты минприроды области, а также экологи.

Позднее состоится заседание межведомственного штаба, где участники выработают необходимые меры для ликвидации последствий аварии. Работу местных служб регулирует губернатор области Денис Паслер. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Прорыв газопровода привел к пожару в Екатеринбурге, сообщало ранее Федеральное агентство новостей. Очевидцы рассказали, что увидели столб пламени из трубы на газораспределительной станции в Качканаре.