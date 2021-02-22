Три оренбуржца стали жертвами крупного пожара

Оренбург, 22 февраля. Огонь унес жизни трех жителей города. Пожар разгорелся в одной из квартир дома на улице Геофизиков.

Сигнал о возгорании поступил в 8:41. На место происшествия незамедлительно были направлены силы шестого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по региону. По первоначальным оценкам, площадь возгорания составила 20 кв. метров. В 9:29 последствия ЧП были устранены, в борьбе с пожаром участвовали 24 человека и 11 единиц техники.

При разборе завалов были обнаружены тела трех погибших. Также 19 человек были эвакуированы — в их числе три ребенка.

Причины возгорания пока неизвестны и устанавливаются полицией, сообщает РИА 56.

Ранее ФАН писал об 11-летнем мальчике, ставшем жертвой пожара в Хабаровском крае. Огонь охватил площадь в 100 кв. метров.