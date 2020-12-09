Стали известны подробности о пожаре на нефтяной скважине в Оренбуржье

Оренбург, 9 декабря. Факельное горение газового фонтана буровой скважины происходит на Таллинском месторождении — 2 в Оренбуржье, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

«Происходит факельное горение газового фонтана буровой скважины из-под земли, площадь горения 100 м. кв., высота факела 25 метров», — говорится в сообщении ведомства.

Пожару присвоен второй (повышенный) ранг сложности.

По информации ведомства, в результате пожара пострадал мужчина 1993 года рождения. Пострадавшего доставили в хирургическое отделение, рабочий получил ожоги.

Сообщение о возгорании на нефтяном месторождении поступило в МЧС утром в среду. На месте продолжает работать группа пожарных. Причина ЧП устанавливается.