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Один человек пострадал при пожаре на нефтяном месторождении в Оренбуржье

Один человек пострадал при пожаре на нефтяном месторождении в Оренбуржье

Оренбург, 9 декабря. Один человек пострадал при пожаре на Таллинском нефтяном месторождении в Оренбургской области, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Пострадавшего с ожогами кистей доставили в хирургическое отделение больницы. По словам собеседника ФАН, у госпитализированного обожжены 3% кожи кистей.

Ранее в среду стало известно о пожаре, который вспыхнул на Таллинском нефтяном месторождении в Грачевском районе. На месте работают сотрудники МЧС. Что стало причиной пожара, специалистам предстоит выяснить.

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