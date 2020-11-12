Два жулика из Оренбуржья «погорели» на краже виски и шоколадных батончиков

Оренбург, 12 ноября. Полицейские задержали по горячим следам двоих молодых людей, попытавшихся разжиться в ночном магазине.

Два предприимчивых молодых человека решили воспользоваться отсутствием продавца в ночном магазине и украли бутылку виски и 32 шоколадных батончика, прихватив еще пять пачек сигарет, сообщает РИА 56 со ссылкой на источник в пресс-службе УМВД по региону.

Как стало известно, о краже в дежурную часть сообщил представитель торговой сети, после чего оперативно прибывшие на место происшествия полицейские смогли задержать незадачливых воров. Задержанными оказались двое 18-летних жителей Пономаревского района Оренбургской области.

В отношении юношей возбудили уголовное дело по статье «Кража».