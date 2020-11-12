Пассажирка отечественного авто погибла после ДТП в Оренбургской области

Оренбург, 12 ноября. ВАЗ-21120 съехал в кювет, что привело к смерти пассажирки легкового автомобиля в Оренбургской области.

ДТП с участием легковушки произошло на 26 километре автодороги Соболево – Тюльпан. В результате аварии от полученных травм 41-летняя пассажирка скончалась на месте, сообщает РИА 56 со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Как стало известно, находившийся за рулем транспортного средства 37-летний водитель не справился с управлением и вылетел с трассы в кювет, где ВАЗ перевернулся. Мужчину доставили в Первомайскую районную больницу с многочисленными травмами.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту смертельной аварии.