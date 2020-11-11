Мошенники продали оренбуржцу несуществующее мясо за 186 тысяч рублей

Оренбург, 11 ноября. Бизнесмен из Оренбурга стал жертвой мошенников, продавших мужчине большую партию несуществующей говядины.

Директор одного из предприятий Оренбурга купил у мошенников партию блочной говядины на сумму 186 тысяч рублей, однако заказа своего так и не получил, сообщает портал РИА 56 со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Как стало известно, 31-летнему бизнесмену пришло на электронную почту письмо, в котором некие поставщики предлагали купить у них партию хорошего мяса, для чего следовало внести залог в размере определенной суммы. Предприниматель принял предложение и внес задаток, ожидая поставку желанной говядины. Однако «поставщики» перестали выходить на связь, как только получили деньги.

Пострадавший бизнесмен написал заявление в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».