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Мошенники продали оренбуржцу несуществующее мясо за 186 тысяч рублей

Мошенники продали оренбуржцу несуществующее мясо за 186 тысяч рублей

Оренбург, 11 ноября. Бизнесмен из Оренбурга стал жертвой мошенников, продавших мужчине большую партию несуществующей говядины.

Директор одного из предприятий Оренбурга купил у мошенников партию блочной говядины на сумму 186 тысяч рублей, однако заказа своего так и не получил, сообщает портал РИА 56 со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Как стало известно, 31-летнему бизнесмену пришло на электронную почту письмо, в котором некие поставщики предлагали купить у них партию хорошего мяса, для чего следовало внести залог в размере определенной суммы. Предприниматель принял предложение и внес задаток, ожидая поставку желанной говядины. Однако «поставщики» перестали выходить на связь, как только получили деньги.

Пострадавший бизнесмен написал заявление в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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