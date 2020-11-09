Школьников Оренбуржья перевели на дистанционку

Оренбург, 9 ноября. Школьники Оренбургской области с 9 ноября начинают учиться дистанционно, говорится в сообщении Министерства образования региона.

На прошедшем в начале ноября заседании областного штаба по предупреждению распространения коронавируса было принято решение о переводе школьников на дистанционный формат обучения. Занятия в таком режиме будут проходить с 9 по 15 ноября.

Впрочем, не все будут учиться в дистанционном формате — 11-классники продолжат обучение очно с соблюдением требований эпидемиологического режима.

Также ученикам 1 и 2 классов рекомендовано продлить каникулы до 15 ноября.