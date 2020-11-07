Два человека погибли при столкновении легковушек под Оренбургом

Оренбург, 7 ноября. ДТП с легковушками унесло жизни двоих водителей на автомобильной дороге в Оренбургской области.

Журналисты узнали о смертельной аварии от представителей регионального УМВД. По данным правоохранителей, ДТП с участием двух легковушек произошло сегодня на автомобильной дороге Оренбург — Беляевка, пишет сетевое издание «РИА 56».

В результате столкновения автомобиля «Лада-Калина» с седаном «Богдан-2110» погибли два человека — оба водители транспортных средств. Участники ДТП скончались на месте происшествия еще до приезда скорой. В настоящее время выяснением деталей смертельной аварии занимаются сотрудники правоохранительных органов.