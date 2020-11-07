Скончался протоиерей оренбургской епархии Григорий Катрук

Оренбург, 7 ноября. Проректор по учебной работе Оренбургской духовной семинарии иерей Вадим Татусь сообщил о смерти протоиерея Григория Катрука.

Трагическая новость о смерти бывшего клирика Оренбургской епархии появилась в Telegram-канале проректора местной духовной семинарии. Татусь опубликовал информацию еще накануне, 6 ноября. При этом заместитель ректора не указал в своем сообщении, что стало причиной смерти Катрука. На момент смерти протоиерею было 64 года, пишет сетевое издание РИА 56.

С 2009 года Катрук исполнял обязанности настоятеля Никольского храма Ульяновска. Однако в 2017 году протоиерея освободили от обязанностей из-за проблем со здоровьем и назначили почетным настоятелем.