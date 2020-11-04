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Пенсионера из Оренбургской области насмерть сбила иномарка

Пенсионера из Оренбургской области насмерть сбила иномарка

Оренбург, 4 ноября. Пожилой мужчина погиб под колесами иномарки, сообщили в региональном УМВД.

Трагедия произошла недалеко от села Северное в Оренбургской области. Пенсионер шел по краю дороги в темное время суток, освещения на этом участке нет. Находившаяся за рулем иномарки женщина заметила его только при свете фар собственного автомобиля.

К сожалению, отреагировать и избежать столкновения она не успела. От полученных травм 65-летний мужчина скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего, по ее итогам будет принято процессуальное решение, сообщает «РИА 56».

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