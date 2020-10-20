Пенсионер в Оренбуржье проломил лопатой череп приятелю

Оренбург, 20 октября. Пенсионер насмерть забил знакомого лопатой, пишет издание Ria 56 со ссылкой на Абдулинский районный суд.

Преступление произошло в начале октября в Матвеевском районе. По данным следствия, между 68-летним хозяином дома и его гостем разгорелся конфликт.

Мужчина схватил лопату и начал бить ею товарища. Он нанес пострадавшему множественные удары, в том числе по голове, от чего гость скончался.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Абдулинский районный суд арестовал пенсионера.

Ранее сообщалось, что житель Оренбургской области жестокого избил товарища скалкой. Другая перепалка в Оренбуржье закончилась избиением стулом, ссора разгорелась из-за женщины.