Новые БМП-2М отразили атаку «противника» в Оренбуржье

Оренбург, 9 октября. В Оренбургской области успешно прошли испытания новых БМП-2М, передает РИА 56.

Испытания прошли на Тоцком полигоне, где военные успешно отразили атаку условного противника на населенный пункт.

Согласно легенде учений, противник планировал атаковать с помощью легкой бронетехники и живой силы. Их обнаружили беспилотники.

Пехота заняла оборонительную линию и при поддержке танков приготовилась отразить атаку. Оборону поддерживали самоходные гаубицы «Мста-С», а беспилотный аппарат «Орлан-10» наводил их на цели.

Затем российские войска перешли в атаку при помощи танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2М.

Сообщается, что последние перешли на вооружение местных военных 2018-2019 годах.

БМП-2М — российская гусеничная боевая машина пехоты, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооружённости и защищённости на поле боя.