Оренбурженка создала группу «Я выбираю жизнь» для помощи онкобольным людям

Оренбург, 7 августа. Победившая онкологическое заболевание оренбурженка Светлана Калашникова организовала группу взаимопомощи «Я выбираю жизнь» для людей, у которых диагностировали онкопатологию. Сегодня бывшая пациентка помогает больным людям победить страшное заболевание.

Калашникова смогла излечиться от рака, однако она хорошо помнит, какие чувства испытывает человек, оказавшись один на один со страшным недугом. Женщина рассказала, что наличие рядом понимающего человека помогает пациенту найти в себе силы бороться. Так зародилась идея, ставшая для нее смыслом существования, изменившим его до неузнаваемости. Теперь Светлана Калашникова — руководитель АНО «Я выбираю жизнь».

«Спустя год решилась на создание группы взаимопомощи. Сразу в нее входило несколько девушек из областного центра, которые тоже перенесли такое заболевание», — рассказала женщина.

Участники группы навещают онкобольных, которые проходят лечение в стационаре, раздают листовки с информацией о способах получения лекарств, оформления инвалидности. Позже был создан специальный чат, где любой нуждающийся может получить психологическую и другие виды помощи. В настоящий момент в нем состоят около 160 женщин. В местном онкодиспансере по пятницам работает консультационный кабинет, передает «РИА 56».

«Они оказывают реальную психологическую и юридическую помощь онкологическим больным», —говорит главный врач областного онкологического диспансера Алексей Климушкин.

По словам главврача, некоторые пациентки стесняются беседовать с врачами на некоторые темы, а в группе взаимопомощи им проще обсуждать проблемы. Калашникова отмечает, что на сегодняшний день уже сформировалась команда, но свободные руки нужны всегда. Сейчас организации не хватает smm-специалиста, чтобы привлечь внимание оренбуржцев к их аккаунтам в соцсетях.