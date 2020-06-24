Семья из трех человек погибла в аварии с грузовиком на трассе в Оренбурге

Оренбург, 24 июня. Семья из трех человек погибла в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Оренбург — Акбулак. Отечественная легковушка столкнулась с грузовиком. Об этом сообщили в УМВД по региону.

По предварительной версии, аварию спровоцировал водитель грузовика. По неустановленным причинам он выехал на полосу встречного движения в тот момент, когда по ней двигалась отечественная легковушка. В результате столкновения «Ладу» отбросило в кювет, удар был настолько сильным, что у машины буквально снесло крышу и половину кузова.

В салоне «Лады» находились 51-летний мужчина, его супруга и 24-летний сын. Все они погибли на месте ДТП от травм, не совместимых с жизнью, передает «РИА 56».

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они разбираются в обстоятельствах трагедии. Назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Сети опубликовано видео с места серьезной аварии в Кемерово. На кадрах видно, что столкнулись два автомобиля. Обе машины получили серьезные повреждения, передает «Газета Кемерова».