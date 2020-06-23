Оренбуржец на авто протаранил здание, «отомстив» за увольнение

Оренбург, 23 июня. Житель Оренбурга устроил ДТП, врезавшись в здание предприятия на проспекте Гагарина, сообщили в ГУ МВД России по городу.

Правоохранители задержали 33-летнего водителя Daewoo. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина протаранил здание и влетел на автомобиле в офис. Там он вышел из машины и начал крушить все подряд.

После этого злоумышленник развернулся на авто и уехал с места происшествия. Оказалось, что погром устроил бывший сотрудник, которого уволили еще в 2018 году.

Мужчина сел за руль чужого автомобиля без прав и повредил чужое имущество. Ему грозит не менее двух лет лишения свободы, пишет издание Ria56.