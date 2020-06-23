Загородные детские лагеря в Оренбургской области откроются в июле

Оренбург, 23 июня. Детские лагеря в Оренбургской области заработают с 6 июля согласно указу губернатора региона Денис Паслера.

Продолжительность одной смены в загородных лагерях составит две недели. Детей будут принимать 28 стационарных организаций отдыха.

24 лагеря уже получили разрешение на осуществление деятельности. Они обязаны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

На территорию лагеря вход для родителей воспрещен в целях эпидемиологической безопасности. Сотрудники организации будут работать вахтовым способом, пишет издание Ria56.