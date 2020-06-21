Групповые экскурсии разрешили проводить в музеях Оренбурга

Оренбург, 21 июня. Музеи начали принимать первых посетителей после частичного снятия ограничительных мер в Оренбурге. С 21 июня разрешены групповые экскурсии в количестве не более пяти человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального министерства культуры.

В сообщении отмечается, что работа музеев может осуществляться лишь при строгом соблюдении всех санитарных норм. Посетители должны носить средства индивидуальной защиты, а также соблюдать социальную дистанцию.

«Это долгожданное событие для оренбуржцев, ведь музеи всегда были любимым местом интеллектуального отдыха людей», — рассказала министр культуры области Евгения Шевченко.

Она отметила, что за время самоизоляции потребность в общении с прекрасным среди жителей региона только возросла. По ее словам, с начала пандемии Оренбургский музей изобразительных искусств для своих посетителей создал 650 онлайн-мероприятий, передает «РИА 56».

Сегодня в музее можно увидеть выставку «Шедевры русской живописи из собрания отдела личных коллекций Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина».