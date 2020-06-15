Житель Оренбуржья предстал перед судом за поминки во время карантина

Оренбург, 15 июня. Житель Оренбургской области организовал поминки и пригласил на них более тридцати человек, несмотря на запрет о проведении массовых мероприятий.

Инцидент произошел в селе Нижняя-Кийма, дело о нарушении рассматривалось в Адамовском районном суде. Мужчине вынесли предупреждение.

Согласно указу губернатора региона Дениса Паслера, на поминках могут присутствовать до десяти человек. Это решение было необходимо из-за нестабильной эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Власти Оренбуржья продлили режим самоизоляции до 21 июня. Соцобъектам с 18 июня поручили подготовиться к снятию ограничительных мер, пишет издание Ria56.