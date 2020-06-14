Жара в Оренбуржье сменится заморозками

Оренбург, 14 июня. В ночь на 15 июня в Оренбургской области возможны заморозки на поверхности почвы, сообщили в Гидрометцентре по региону.

Столбики термометров опустятся до нулевой отметки. Резкое похолодание будет заметно в северных районах Оренбуржья.

Возможны осадки и облачная погода. Днем в южной части области ветер усилится до 11 метров в секунду, воздух прогреется до 26 градусов тепла, пишет Ria56.

Заморозки могут повредить посадки дачников. Жителям Оренбуржья посоветовали укрыть рассаду пленкой.