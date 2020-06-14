Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Мотоциклист разбился насмерть в Оренбуржье, его пассажир выжил

54
0 Оставить комментарий

Мотоциклист разбился насмерть в Оренбуржье, его пассажир выжил

Оренбург, 14 июня. Водитель мотоцикла «Днепр» разбился насмерть в Оренбургской области, сообщили в ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло накануне в Александровском районе. По предварительным данным, 48-летний мужчина не справился с управлением и врезался в сарай.

Водитель получил тяжелые травмы, его не смогли спасти. Пассажиру мотоцикла удалось выжить, его госпитализировали с черепно-мозговой травмой, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что под Оренбургском погиб водитель грузовика. Он врезался в бетонную опору на дороге.

Новости партнеров

Новости партнеров