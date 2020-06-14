Водитель Volkswagen погиб в Оренбурге, врезавшись в бетонную опору

Оренбург, 14 июня. Водитель грузовика Volkswagen врезался в опору дорожного знака под Оренбургом, сообщили в ГУ МВД России по Оренбургской области.

Авария произошла 13 июня на 15-м километре трассы Оренбург — Беляевка. По предварительном информации, 67-летний водитель не справился с управлением.

В результате столкновения с опорой он получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в Московской области произошла страшная авария с участием двух грузовиков. Спасатели помогли водителям выбраться из покореженных фур.