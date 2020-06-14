Оренбургский минздрав отреагировал на жалобу пациентки о белье в палате

Оренбург, 14 июня. В Минздраве Оренбургской области отреагировали на слова пациентки из первой горбольницы Оренбурга, которая пожаловалась на палату.

Женщине не понравилась обстановка, в которой находятся больные с коронавирусом. Ее возмутили белые разводы на белье, неприятный запах от матрасов и тяжелые подушки.

Областное министерство направило главного эпидемиолога оценить состояние палаты. В ведомстве пояснили, что матрасы, подушки и постельное белье должны дезинфицироваться.

После каждого пациента белье подвергают паровой обработке, которая уничтожает вирусы. Как пишет издание Ria56, в связи с этим портится внешний вид белья, возможны подтеки.

Но только такая дезинфекция обеспечивает безопасность пациентов. Из-за обработки в подушках возможно появление комков.