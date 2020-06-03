Двое мужчин в Оренбуржье ограбили школьницу, заставив принять наркотики

Оренбург, 3 июня. Два жителя города Бузулук Оренбургской области предстанут перед судом за принуждение школьницы к употреблению наркотиков, сообщили в СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел в ноябре 2019 года в квартире одного из обвиняемых. По данным следствия, 21-летний парень и 34-летний мужчина заставили 15-летнюю девочку принять запрещенные вещества.

После этого злоумышленники сняли со школьницы золотые серьги и скрылись. Правоохранители возбудили уголовное дело, обвиняемые находятся под арестом. Материалы переданы в суд.

Преступникам грозит от трех до пяти лет лишения свободы, пишет издание Ria56.

Ранее сообщалось, что находившегося в федеральном розыске жителя Оренбуржья задержали по делу о наркотиках на Алтае.