Пьяный водитель за рулем иномарки сбил пешехода в Оренбурге

Оренбург, 31 мая. Пьяный водитель сбил пешехода в Оренбурге. Авария произошла на улице Калининградской. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Правоохранителям удалось установить, что 41-летний водитель иномарки совершил наезд на пешехода, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении. Водитель авто отказался проходить медицинское освидетельствование. В результате аварии пострадавший мужчина был госпитализирован в медучреждение с различными травмами, передает «РИА 56».

Полицейские составили в отношении водителя несколько административных протоколов, в том числе по статье 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».