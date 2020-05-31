В Оренбургской области за сутки выявили 54 новых случая коронавируса

Оренбург, 31 мая. Медики выявили за прошедшие сутки 54 новых случая коронавирусной инфекции в Оренбургской области. Общее число случаев инфицирования в регионе достигло 1925. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с опасной инфекцией.

В сообщении отмечается, что с начала пандемии успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из медицинских учреждений 1196 человек. В областных стационарах под наблюдением врачей находятся 332 человека. Подчеркивается, что в тяжелом состоянии находятся 24 пациента, еще семеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, передает «РИА 56».

По данным оперштаба, специалисты в регионе диагностируют опасную инфекцию с высокой точностью, поэтому местным лабораториям разрешили не перепроверять положительные тесты и признавать результаты исследований окончательными.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье медики выявили за истекшие 24 часа 757 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе были выявлены 38 995 случаев опасной инфекции. Жертвами заболевания стали 449 пациентов, 8091 человек выздоровел, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».