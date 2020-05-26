Пропавшего в Оренбуржье трехлетнего мальчика нашли мертвым

Оренбург, 26 мая. Трехлетний мальчик пропал на берегу реки Дема в Оренбургской области, через сутки его тело вытащили из воды, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

Инцидент произошел 25 мая, когда отец ребенка и еще один шестилетний мальчик рыбачили. Мужчина ненадолго оставил детей без присмотра, а когда вернулся, не нашел сына, пишет Ria56.

К поискам подключились волонтеры и спасатели, полицейские. Погибшего малыша удалось найти только на следующий день.

Водолазы нашли мальчика в реке. Правоохранители выясняют обстоятельства, при которых утонул ребенок.

Аналогичный инцидент произошел в Петербурге, где во время рыбалки с дедом утонул шестилетний мальчик.

Еще один трагический случай произошел в Московской области, где утонула 13-летняя школьница, которая купалась в реке с друзьями.