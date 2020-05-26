Находившегося в розыске наркоторговца из Оренбурга задержали на Алтае

Оренбург, 26 мая. Полиция задержала в Барнауле 31-летнего жителя Оренбурга, которого подозревают в распространении наркотиков, сообщили в ГУ МВД РФ по Оренбургской области.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела о наркотиках и скрывался от следствия. Его объявили в федеральный розыск. Оренбуржец сбежал на Алтай, где продолжил незаконную деятельность.

Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы, его отправят в Оренбург для судебного разбирательства, пишет издание Ria56.

Ранее сообщалось, что в ЕАО мужчину приговорили к условному сроку за покупку наркотических веществ. Суд не стал отправлять в тюрьму мужчину с двумя детьми.

Еще один инцидент с наркотиками произошел в Архангельске, где несовершеннолетний купил запрещенные вещества для перепродажи в Интернете.