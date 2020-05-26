Тело пропавшего на рыбалке мальчика нашли в Оренбургской области

Оренбург, 26 мая. Тело трехлетнего мальчика, который отправился на рыбалку с отцом и старшими детьми, нашли на берегу реки в Оренбургской области. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ОренСпас».

Ранее появилась информация о пропаже малыша на реке Деме неподалеку от села Наурузово. На поиски ребенка отправились около 80 человек: спасатели, правоохранители и добровольцы. Оказалось, что мальчик утонул.

«На место происшествия прибыли следственные органы для выяснения всех обстоятельств трагедии», — уточнили в отряде «ОренСпас».

Как сообщает Ria56 со ссылкой на ГУ МЧС России по региону, в Оренбургской области в прошлом году на водных объектах утонули четыре человека, еще одного удалось спасти.

Ранее стало известно о гибели двухлетнего мальчика, который выпал из окна шестого этажа в Оренбурге. По данным следователей, ребенок остался без присмотра родителей. По факту случившегося организовали проверку.