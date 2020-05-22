Бастрыкин взял под личный контроль дело о гибели рабочих в Оренбуржье

Оренбург, 22 мая. Глава СК РФ Александр Бастрыкин провел видеоконференцию с россиянами из разных регионов, которые обратились к нему за помощью.

Жители Свердловской области попросили разобраться в обстоятельствах гибели их родственников. Отец и сын выполняли строительные работы в Оренбургской области, на стройплощадке произошло падение люльки автоподъемника.

Двое мужчин получили тяжелые травмы и скончались на месте происшествия. Их родственники считают, что виновные могут избежать наказания, пишет RIA56.

Бастрыкин инициировал служебную проверку в отношении следователей в Оренбуржье. Он распорядился провести повторную экспертизу, на которой настаивали родственники погибших.

Глава Следкома призвал подчиненных быть внимательнее к людям и отвечать на все их вопросы.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин запросил разрешение на возбуждение уголовных дел по разным статьям в отношении нескольких судей из Москвы, Новосибирской, Смоленской, Ростовской областей.