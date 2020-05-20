В Оренбурге студенты сдали ЕГЭ в дистанционном формате

Оренбург, 20 мая. Оренбургские студенты первыми сдали Единый государственный экзамен в онлайн-формате. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

В сообщении говорится, что дистанционная аттестация будущих специалистов проходила на факультете математики и информационных технологий по направлению «Фундаментальная информатика и информационные технологии». Отмечается, что система сдачи экзаменов отлажена, специалисты заранее проводят техническую репетицию.

«Если какие-то технические проблемы возникают у студентов, на это есть специальная инструкция с алгоритмом действий», — рассказал заведующий кафедрой геометрии и компьютерных наук Александр Шухман.

Во время аттестации секретарь комиссии показывает экран, на котором видны файлы с номерами билетов. Выпускник выбирает один из них, после чего на мониторе появляются вопросы экзамена. Подчеркивается, что аттестацию проходили семь бакалавров, все они успешно справились с заданиями, передает «РИА 56».

«Провести экзамен или защиту ВКР — это, в общем-то, самое простое, потому что тут речь идет о беседе, в которой подтверждаются полученные знания. Здесь никаких проблем нет», — объясняет Шухман.

Он также отметил, что дистанционный формат обучения обладает рядом преимуществ, потому что позволяет расширять географию лекторов, которые читают курсы для студентов вуза.